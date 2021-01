Entretien maroco-djiboutien sur la coopération dans le domaine des énergies renouvelables

mardi, 5 janvier, 2021 à 17:19

Djibouti – La coopération entre le Maroc et Djibouti dans le domaine des énergies renouvelables a été au centre d’une rencontre, mardi dans la capitale djiboutienne, entre le ministre de l’énergie, M. Yonis Ali Guedi et l’Ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Mme Nezha Alaoui M’Hammdi.

Lors de cette entrevue tenue au siège du ministère djiboutien de l’énergie, les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale et le suivi de l’initiative lancée le 22 décembre dernier par l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) et la Banque Islamique de Développement (BID) pour le développement de projets d’énergies renouvelables stratégiques en Afrique, dont Djibouti est bénéficiaire.

Cette initiative permettra de consolider le transfert du savoir-faire dans le cadre de la coopération sud-sud et grâce à la coopération tripartite, a souligné la diplomate marocaine lors de cet entretien.

Il convient de rappeler que MASEN et le gouvernement de Djibouti ont signé un mémorandum d’entente en juillet 2019 pour mettre en place un partenariat en matière de développement des énergies renouvelables.

L’initiative pour le développement de projets d’énergies renouvelables stratégiques en Afrique vise à catalyser le développement de projets d’énergie renouvelable dans les pays membres de la BID en Afrique, selon MASEN.