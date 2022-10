Entretien maroco-émirati sur le renforcement de la coopération dans le domaine agro-alimentaire

mercredi, 26 octobre, 2022 à 20:12

Rabat – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec la ministre de l’Environnement et du Changement climatique des Émirats arabes unis, Mariam Almheiri, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine agro-alimentaire.