Entretiens maroco-comoriens sur le renforcement de la coopération dans le domaine agricole

lundi, 28 mars, 2022 à 20:36

Rabat – Le renforcement de la coopération dans le domaine agricole a été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, et le ministre de l’économie, de l’industrie, des investissements chargé de l’intégration économique de l’Union des Comores, Mzé Abdou Mohamed Chanfiou.