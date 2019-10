Entretiens maroco-sénégalais à Rabat sur la promotion de la coopération artisanale

mardi, 1 octobre, 2019 à 19:59

Rabat-Les moyens de promouvoir la coopération maroco-sénégalaise dans le secteur de l’artisanat ont été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid, et le ministre sénégalais de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, Dame Diop.