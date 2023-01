ESG: l’OCP poursuit sa progression sur les notations de Sustainalytics et CDP

vendredi, 13 janvier, 2023 à 15:04

Casablanca – Le Groupe OCP, leader mondial sur le marché de la nutrition des plantes et premier producteur mondial d’engrais phosphatés, a poursuivi sa progression sur les notations annuelles respectives de l’agence de notation extra-financière Sustainalytics et de l’organisme indépendant CDP, relatives au suivi des performances en termes d’amélioration des indicateurs ESG (Environnement, Social et Gouvernance).