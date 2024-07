Essaouira Investor Day: Signature d’une convention relative à la Zone d’activités économiques “Douar Laârab”

mardi, 23 juillet, 2024 à 23:50

Essaouira – Une convention relative à la création de la Zone d’Activités Économiques (ZAE) “Douar Laârab”, un projet structurant qui se veut une façade urbaine verte et dynamique, a été signée, mardi à Essaouira, en marge de la Rencontre “Investor Day”.

Cette convention a été paraphée par le Wali de la région Marrakech-Safi et gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, le secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharaf, le membre du Conseil Régional de Marrakech-Safi, Abdelali Doumou, le secrétaire général de la préfecture de la province d’Essaouira, Driss Alahla, le président du Conseil communal d’Essaouira, Tarik Ottmani et le président du Conseil provincial d’Essaouira, Kabir Maachi.

Le projet, qui s’étend sur une superficie de 22 hectares, prévoit la création de 150 lots, dont 13 d’une superficie de 5.000 m² chacun. Il intégrera également une coulée verte, un aménagement paysager innovant qui contribuera à la promotion de la qualité environnementale de la zone, tout en renforçant son attrait esthétique et sa fonctionnalité urbaine.

La ZAE est spécifiquement conçue pour répondre aux exigences des activités économiques en place, en offrant des solutions foncières parfaitement adaptées pour un développement rapide et efficace.

Ce projet soutiendra activement plusieurs filières productives stratégiques, visant à stimuler l’innovation et la compétitivité dans des domaines prometteurs tels que la valorisation de l’argan, les produits de la mer, les produits du terroir, l’ébénisterie et les matériaux de construction.

Le projet englobera également d’autres secteurs d’activité essentiels, notamment la cosmétologie, l’industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables, ainsi que la chimie, la parachimie et les industries créatives.

De plus, il permettra à 150 entreprises de bénéficier de parcelles au sein de cette nouvelle zone économique, favorisant ainsi la création d’emplois et l’essor économique régional.

Cette approche multidisciplinaire vise à diversifier les activités économiques et à encourager l’innovation dans des domaines clés pour l’avenir économique et industriel de la province d’Essaouira.

“Essaouira Investor Day” se veut une plateforme dynamique et interactive, favorisant l’émergence de nouvelles opportunités d’investissement et contribuant au rayonnement économique de la région de Marrakech-Safi.