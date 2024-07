Essaouira à l’heure de la Rencontre “Investor Day”

mardi, 23 juillet, 2024 à 23:45

Essaouira – Les travaux de la rencontre “Essaouira Investor Day”, dédiée à la promotion des investissements privés dans la région de Marrakech-Safi, se sont ouverts, mardi à la Cité des Alizés, en présence d’un parterre d’éminents responsables gouvernementaux, ainsi que des acteurs clés des secteurs public et privé marocains et internationaux.

Organisé par le Centre régional d’investissement (CRI) de la région de Marrakech-Safi et la Société financière internationale (IFC) cet événement intervient dans le cadre des efforts déployés par le Royaume pour promouvoir un développement socio-économique compétitif et durable dans les régions du pays.

Il vise également à mettra en lumière les opportunités d’investissement qu’offre la région et plus particulièrement la Province d’Essaouira dans des secteurs à fort potentiel de croissance et de création d’emplois, en particulier l’agriculture durable, les infrastructures, l’écotourisme et les industries créatives et culturelles.

Dans son allocution d’ouverture, le Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, a souligné que la ville d’Essaouira traverse un moment historique et franchit un seuil déterminant à l’occasion de cet événement majeur, marqué notamment par la signature de plusieurs conventions pour des projets d’investissement.

“Pour la première fois dans son histoire récente, la ville d’Essaouira parle en milliards, avec des investissements de 6 à 7 milliards de dirhams déjà signés et confirmés. Elle prévoit également, à court et moyen terme, des investissements de 10 milliards de dirhams, accompagnés de la création de 6.000 à 7.000 emplois directs et d’environ 20.000 emplois indirects,” a-t-il fait observer.

“Ces chiffres représentent un changement significatif qui va redynamiser la ville et insuffler un nouvel élan à sa renaissance”, a ajouté M. Azoulay, relevant que “ce renouveau repose sur des valeurs fortes et sur une vision du Maroc qui fait de la diversité le moteur central de la modernité de ses relations sociales”.

“Aujourd’hui, la Cité des Alizés se sent soutenue et accompagnée par ces investissements, qui lui permettront de bâtir une renaissance durable”, a-t-il poursuivi.

De son côté, le Wali de la région Marrakech-Safi et gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, s’est félicité de ce “moment mémorable qui restera dans les annales d’Essaouira”, précisant que cette rencontre vise à mettre en valeur le potentiel économique de la ville et à attirer davantage d’investissements nationaux et internationaux.

“Nous vivons ensemble des défis, et nous avons un rêve à Essaouira, c’est de saisir cette opportunité pour amplifier ce modèle de développement de la ville”, a-t-il fait remarquer, invitant, à cet égard, les décideurs à être généreux dans leurs initiatives pour accompagner cette dynamique et à investir dans des projets prometteurs qui favorisent la création d’emplois et l’amélioration des infrastructures.

Il a également mis l’accent sur l’importance de la collaboration entre les secteurs public et privé pour maximiser l’impact des investissements et assurer la réussite des projets, réitérant également l’engagement des autorités locales à accompagner et faciliter cette dynamique.

Pour sa part, Abdelali Doumou, membre du Conseil Régional, a fait savoir que la culture est un véritable vecteur de création de richesse économique, notant que l’expérience d’Essaouira illustre parfaitement comment maximiser l’attractivité en intégrant les avantages géographiques, le savoir-faire culturel des populations locales et une gouvernance institutionnelle solide.

“La Région soutient cette dynamique à travers le Plan de Développement Régional (PDR) de Marrakech-Safi, qui concentre ses efforts sur trois axes principaux, à savoir l’eau, la promotion de l’économie territoriale et la connectivité, tant en matière d’infrastructures que de numérique”, a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, M. Doumou a relevé que le PDR prévoit un investissement proche de 2 milliards de dirhams pour Essaouira, dont une partie significative est dédiée à divers projets, notamment la création de la Cité des Arts et de la Culture, la construction d’une zone d’activités économiques, l’aménagement de la route côtière, ainsi que la gestion des problématiques liées à l’eau et l’aménagement de la forêt urbaine et du littoral.

Prenant la parole à son tour, le Directeur régional pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique de l’IFC, Cheick-Oumar Sylla a salué la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que l’engagement soutenu du gouvernement marocain pour assurer la bonne mise en œuvre du Chantier de la régionalisation avancée, ajoutant que le “Royaume occupe une place de choix dans la politique de développement de l’IFC”.

Dans la foulée, il a mis l’accent sur le modèle unique d’Essaouira, qui combine patrimoine culturel, potentiel économique et initiatives de développement durable, relevant que la ville incarne un exemple emblématique de la manière dont une approche intégrée peut transformer des défis en opportunités, en mettant en valeur ses atouts culturels et géographiques tout en renforçant les capacités institutionnelles et en attirant des investissements.

M. Sylla a également exprimé la volonté de l’IFC de continuer à soutenir les projets de développement dans la région, en collaboration avec les autorités locales et les partenaires internationaux, pour favoriser une croissance inclusive et durable

Au programme de cet événement figurent plusieurs panels thématiques, couvrant une large gamme de sujets clés pour le développement économique et social de la région, notamment l’investissement durable, le financement des projets innovants, les stratégies de développement régional, outre l’optimisation des infrastructures.

“Essaouira Investor Day” se veut une plateforme dynamique et interactive, favorisant l’émergence de nouvelles opportunités d’investissement et contribuant au rayonnement économique de la région de Marrakech-Safi.

Il s’agit du cinquième “Investor Day” financé par IFC au Maroc, après le succès de ceux tenus à Marrakech, Safi, Rehamna et Guelmim-Oued Noun, respectivement en avril 2022, mai 2022, octobre 2022 et mai 2023, témoignant ainsi du soutien d’IFC au processus de régionalisation avancée engagé par le gouvernement pour promouvoir le développement territorial et, ainsi, contribuer à la réalisation de l’ambitieux programme de décentralisation du Maroc.