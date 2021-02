Eurafric Information primée “Top Employer” pour la 2ème année consécutive

mercredi, 3 février, 2021 à 14:07

Casablanca – Eurafric Information, la filiale IT de BANK OF AFRICA-BMCE GROUP, a été primée, récemment, “Top Employer” pour la 2ème année consécutive par le prestigieux organisme international Top Employers Institute.

“Eurafric Information, la filiale IT de BANK OF AFRICA-BMCE GROUP, RMA et le Groupe français Crédit Mutuel Alliance Fédérale reçoit la certification Top Employer 2021 pour la 2ème année consécutive”, précise le groupe dans un communiqué, ajoutant que Eurafric Information se positionne ainsi parmi les rares entreprises au Maroc à avoir reçu ce label.

Une distinction internationale qui vient récompenser les efforts continus engagés par Eurafric Information et le Groupe pour développer une stratégie ressources humaines solide, cohérente, attentive et se placer ainsi parmi les entreprises les plus attractives, ajoute la même source.

Le programme de certification international du Top Employers Institute a certifié et reconnu plus de 1600 organismes dans plus de 119 pays/régions sur les cinq continents. Il est basé sur un audit approfondi des normes appliquées à l’ensemble des processus RH en termes de recrutement, de formation, de gestion des carrières, de culture d’entreprise et de bien-être.

Ainsi, Eurafric Information certifiée Top Employer 2021 réaffirme encore une fois son engagement à fournir le meilleur environnement de travail à ses collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes à la pointe des standards internationaux.