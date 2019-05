Examen à Rabat des moyens d’élargir le partenariat entre le Maroc et la BAD

mercredi, 29 mai, 2019 à 15:35

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec le vice-président de la Banque africaine de développement (BAD), chargé du développement régional, de l’intégration régionale et de la prestation de services, Khaled Sherif, axés sur les moyens à même de renforcer et d’élargir le partenariat entre le Royaume et cette institution.