Excédent d’environ 4 MMDH des budgets des collectivités territoriales a fin mars 2018 (TGR)

lundi, 7 mai, 2018 à 12:54

Rabat – La situation provisoire des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent budgétaire de 3,88 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2018, contre 3,06 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l’Économie et des finances.