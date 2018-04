Expo Alimentaria de Barcelone : les atouts du Maroc en matière de normalisation et labellisation Halal mis en valeur

mercredi, 18 avril, 2018 à 16:23

Barcelone – Les atouts et acquis du Maroc en matière de normalisation et de labellisation Halal et ses réalisations en la matière sont mis en valeur à l’occasion de l’Expo Halal Alimentaria 2018 qui se tient du 16 au 19 avril à Barcelone (nord-est de l’Espagne).