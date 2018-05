FaranEco, un four à haute performance énergétique, qui révolutionnera l’industrie des fours au Maroc (Acteurs associatifs)

jeudi, 10 mai, 2018 à 16:42

Rabat – FaranEco est un four à haute performance énergétique, qui révolutionnera l’industrie des fours au Maroc, ont affirmé, jeudi à Rabat, des acteurs associatifs lors de l’exposition du bilan et perspectives du projet FaranEco, initié et lancé en 2016 par l’Association énergie, solidarité et environnement (Ensen) et le Groupe français d’énergies renouvelables, environnement et solidarités (Geres).