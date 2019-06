Fès: Convention entre la DGAPR et la société Ozone pour l’intégration des détenus

mardi, 4 juin, 2019 à 22:01

Fès – Une convention a été signée, lundi soir à Fès, entre la direction régionale de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), le groupe Ozone Environnement & Services et le centre d’accompagnement et de réinsertion des détenus de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, pour l’intégration professionnelle des détenus après leur libération.

Cette convention a été signée en marge d’un Iftar organisé par le groupe Ozone en faveur des pensionnaires de la prison locale de Bourkaiz, près de Fès, en présence de responsables locaux et régionaux, d’artistes et d’acteurs de la société civile.

Cette convention a pour but la réinsertion professionnelle par la société Ozone des détenus libérés et qui remplissent les critères requis du marché de l’emploi, l’ouverture aux détenus des activités et des programmes sociaux initiés par l’entreprise en faveur des catégories en situation précaire et le renforcement de la coordination entre la DGAPR et Ozone.

Le directeur régional de la DGAPR, Azzedine Chafiq, a indiqué à la MAP que cette convention permettra l’intégration professionnelle de certains détenus après leur libération dans la société Ozone, ajoutant que cette initiative reflète que l’action de la DGAPR est basée sur la concertation et l’ouverture sur l’ensemble des acteurs pour venir en aide à cette catégorie de la société marocaine.

L’Iftar initié par la société Ozone est l’occasion pour les détenus de s’ouvrir sur leur entourage et de s’imprégner, à l’occasion du mois béni de Ramadan, des valeurs de tolérance et d’entraide, a-t-il dit, ajoutant que la réintégration des détenus est ‘’une responsabilité commune’’ de l’ensemble des secteurs.

Cette action s’inscrit dans le cadre des initiatives à caractère social et humain de la fondation d’Ozone, notamment à l’occasion du mois béni de Ramadan, a souligné dans une déclaration similaire le PDG du groupe Ozone, Aziz El Badraoui, ajoutant que la convention signée à cette occasion a pour but de faciliter l’intégration professionnelle des détenus de la prison Bourkaiz.

Cette initiative sera généralisée à l’ensemble des centres pénitentiaires se trouvant dans les villes dans lesquelles opère le groupe Ozone, a-t-il fait savoir, ajoutant que la sélection des détenus se fera en fonction des besoins de la société et en concertation avec les responsables des établissements concernés.

Le coordinateur régional de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Khalid Azami s’est félicité, de son côté, de la signature de cette convention, qui s’inscrit, selon lui, dans le cadre des efforts visant l’amélioration des conditions de vie des détenus après leur libération en leur garantissant notamment un emploi et un revenu stable.