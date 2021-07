Fès-Meknès : 2.886 entreprises ont bénéficié du programme Intelaka à fin mai dernier (CRI)

vendredi, 16 juillet, 2021 à 20:21

Fès – Un total de 2.886 entreprises ont bénéficié du Programme intégré d’appui et de financement de l’entrepreneuriat (Intelaka), à fin mai dernier dans la région Fès-Meknès.

Ce chiffre représente une évolution de 55pc par rapport à fin décembre 2020 pour un montant cumulé validé par la Caisse centrale de garantie (CCG) de 469 millions de DH (soit +67pc par rapport à fin décembre 2020), indique un communiqué du Centre régional d’Investissement (CRI) de Fès-Meknès, publié à l’issue de la réunion du comité régional d’accompagnement et de suivi du programme Intelaka, vendredi à Fès.

Selon la même source, ces indicateurs placent la région de Fès-Meknès à la 3ème position en termes de montants décaissés, avec une part au niveau national de 11pc.

Ces financements s’accompagneront de la création de près de 7.400 postes d’emplois, dont 51pc dans le monde rural, ce qui illustre, selon le CRI, l’engouement de la population rurale pour ce programme national.

Au cours de cette réunion, le directeur général du CRI Fès-Meknès, Yassine Tazi, a présenté le bilan des actions d’accompagnement du CRI, ainsi que de ses différents partenaires au profit des porteurs de projets de la région.

D’après lui, le programme “AFWAJ”, premier programme intégré d’accompagnement des porteurs de projets dans la région Fès-Meknès a permis, à fin juin 2021, d’accompagner 280 porteurs de projets, avec 157 dossiers de financement montés et 40 sessions de formation dispensées au niveau des neuf préfectures et provinces de la région.

Le Programme intégré d’appui et de financement des entreprises vient en exécution des Hautes Orientations Royales concernant la facilitation de l’accès des entreprises au financement.

Il s’articule autour de trois principaux axes, à savoir le financement de l’entrepreneuriat, la coordination des actions d’appui et d’accompagnement de l’entrepreneuriat au niveau des régions et l’inclusion financière des populations rurales.

Le Programme, qui mobilise une enveloppe de 8 milliards de DH sur trois ans, prévoit une batterie de mesures importantes au profit des segments cibles, principalement le plafonnement des taux de sortie à 2pc, ramené à 1,75pc pour le monde rural, l’abandon de toute forme de garantie à l’exception de celles liées au projet, la simplification des procédures de traitement des demandes de financement, ainsi que l’octroi d’un taux préférentiel de 0,1pc pour les primes d’assurances ‘’décès/invalidité totale-emprunteur’’.

En marge de cette réunion, il a été procédé à la signature d’une convention de partenariat entre le CRI Fès-Meknès, Crédit Du Maroc et l’Association Espace Point de Départ (EPSOD), visant la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans la région.

Cette convention a pour but de mutualiser les efforts et de coopérer dans le cadre d’un programme de sensibilisation, d’orientation, d’accompagnement et de formation des femmes porteuses de projets, avec pour objectif de promouvoir et encourager l’entrepreneuriat féminin dans la région.

Dans le cadre de ce programme, il sera question d’accompagner 150 femmes entrepreneurs annuellement au niveau de la région Fès-Meknès, faciliter l’accès au financement des femmes entrepreneurs accompagnées pour la réalisation de leurs projets et promouvoir l’entrepreneuriat féminin au niveau de la région, à travers l’organisation de manifestations et de rencontres.

Cette rencontre, présidée par le Wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a été l’occasion de présenter le bilan d’étape de financement du programme au niveau national et régional, ainsi que le bilan d’accompagnement au niveau de la région de Fès-Meknès, les principaux axes d’améliorations, ainsi que les recommandations pour leur mise en œuvre.

La rencontre s’est déroulée en présence notamment du président du Conseil de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser, des gouverneurs des préfectures et provinces de la région, des présidents régionaux de la CGEM, des directeurs régionaux de Bank Al Maghrib, de la CCG, de l’OFPPT, de l’ANAPEC, ainsi que des banques partenaires affiliées au GPBM.