Fès-Meknès : Les opportunités d’investissement présentées à une délégation d’hommes d’affaires italiens

mardi, 25 février, 2020 à 20:37

Fès- Les opportunités d’investissement qu’offre la région Fès-Meknès dans le secteur agroalimentaire ont été présentées, mardi à Fès, à une délégation multisectorielle d’hommes d’affaires italiens.

Lors d’une conférence sur ‘’les relations économiques maroco-italiennes dans le secteur agroalimentaire et les opportunités d’investissement de Fès-Meknès’’, initiée par la Chambre de commerce italienne au Maroc, l’accent a été mis sur les multiples atouts économiques de la région, dont son patrimoine matériel et immatériel, sa position stratégique, ses potentialités touristiques et artisanales.