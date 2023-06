Fès: Première journée de l’industrie de la région Fès-Meknès

samedi, 17 juin, 2023 à 17:34

Fès – La première édition de la journée de l’industrie de la région Fès-Meknès a été organisée, samedi à Fès, avec la participation d’universitaires, des professionnels du secteur et des experts de diverses régions du Maroc.

Initiée par la direction régionale de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), sous le thème “Secteur industriel: levier d’un développement économique régional”, cette manifestation fait partie d’une série d’activités de la direction régionale de l’OFPPT touchant plusieurs secteurs dont le digital, l’hôtellerie et la restauration, la confection, le BTP et l’industrie.