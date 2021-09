“La Fête de la chanson à l’orientale”: les projecteurs seront sur Marrakech sur France 2 (ONMT)

vendredi, 3 septembre, 2021 à 12:36

Casablanca – L’émission “La Fête de la Chanson à l’Orientale”, tournée à Marrakech avec le soutien de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), sera diffusée samedi sur la chaîne France 2.

“En attendant de pouvoir revenir au Maroc, les voyageurs français vont pouvoir rêver du Maroc devant leurs écrans. L’émission musicale et de divertissement +La Fête de la Chanson à l’Orientale+ tournée à Marrakech sera, en effet, diffusée en prime time sur la chaine France 2, ce samedi 4 septembre à 20h05 (heure marocaine)”, indique un communiqué de l’ONMT.

Produit par Degel Prod, ce show à grand spectacle avait été enregistré par la chaîne publique française à Marrakech, entre le 16 et le 18 juin dernier au lendemain de la reprise des vols touristiques vers le Maroc, précise la même source.

Accompagnés par trois orchestres, pop, classique et traditionnel, une vingtaine de stars de la chanson s’est prêtée au jeu, dont Gim’s, Slimane, Amel Bent, Enrico Macias, Carla Bruni, Amir, Camélia Jordana, Claudio Capéo, Dadju, avec également la participation d’artistes marocains, tels que les stars Manal Benchlikha et Hasna El Maghribia.

La plupart des artistes présents ont témoigné de leur vif attachement, familial ou amical, avec le Maroc et ont tenu à l’exprimer dans une série de testimoniaux qui seront prochainement diffusés sur les réseaux sociaux.

Amal Bent évoque ainsi ses souvenirs de vacances d’enfance dans la région d’Oujda, et salue “le don pour l’hospitalité des Marocains” et l’esprit bienveillant d’un pays “où l’on se sent toujours comme en famille partout où l’on va”.

Amir, éduqué dans le souvenir et la culture du Maroc transmis par ses parents et grands-parents, originaires de Tanger, témoigne de son plaisir à vivre “le contact humain hors norme” offert par le pays.

Slimane aimerait lui prochainement s’y installer, car c’est “l’endroit parfait pour se ressourcer”, là “où se mélangent les deux cultures, occidentale et orientale”, le pays étant “le bon exemple” de cette capacité à bien vivre cette mixité culturelle.

Enfin, Carla Bruni, au-delà des parfums et des saveurs de la destination, proclame son amour pour le peuple marocain et refuse de choisir entre les différents attraits touristiques du pays: “Je suis mer, montagne, palmeraie… Quand tout se réunit dans un pays, pourquoi choisir ?”.

Tous ces artistes sont également conviés à assister à une soirée de gala, organisée, ce vendredi 3 septembre à l’Institut du Monde Arabe à Paris, à l’invitation de son Président Jack Lang, en présence de l’Ambassadeur du Maroc à Paris, Chakib Benmoussa, et d’une sélection de célébrités et de personnalités.

Au-delà de la diffusion sur France2 en prime time, ce qui promet de fort taux d’audience, “La Fête de la Chanson à l’Orientale” sera ultérieurement programmée à l’international sur le réseau TV5 Monde, ainsi que sur 2M, également partenaire.