FHN-Rabat : le secteur privé, un levier important de promotion de l’Intelligence artificielle (Panélistes)

mardi, 4 juin, 2024 à 21:51

Rabat – Le secteur privé est un levier important de promotion de l’Intelligence artificielle en Afrique et dans le monde ont affirmé, mardi à Rabat, les participants lors d’une session de conclusion dans le cadre du Forum de Haut niveau sur l’Intelligence artificielle.

Les intervenants à cette rencontre ont mis en avant l’impératif de sensibilisation des pays et gouvernements à l’importance d’une stratégie nationale en matière d’IA en vue de développer les compétences numériques du continent africain.

De même, ils ont partagé avec l’assistance leurs visions de la collaboration en matière de recherche, d’éducation et d’innovation en IA, tout en plaidant pour la nécessité d’un changement de paradigme dans ce domaine.

Les interventions des panélistes se sont également articulées autour de la gouvernance de l’IA selon les priorités africaines, la mise en place d’une stratégie commune pour l’IA en Afrique et le lancement d’initiatives de renforcement des capacités des jeunes.

L’IA a un potentiel énorme pour le bien commun et la promotion de la réalisation des ODD, à condition d’être développée de manière profitable à l’humanité, en respectant les normes et standards mondiaux, et en étant ancrée dans la paix et le développement.

En outre, elle peut constituer une chance formidable pour accélérer la réalisation des ODD, alors même que toute révolution technologique entraîne de nouveaux déséquilibres qu’il faut essayer d’anticiper.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce conclave international (03-05 juin) est initié par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à travers son Centre “AI Movement”, en partenariat avec l’Unesco, et connaît la participation des représentants de plus de 30 pays, dont une quinzaine de pays africains, dans l’objectif de poser les jalons d’une stratégie africaine dédiée à l’IA.