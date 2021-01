Financement de la relance: La Bourse de Casablanca adaptée à jouer son rôle

mercredi, 6 janvier, 2021 à 14:16

La décision américaine de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara aura un grand impact sur ce dossier, notamment sur les plans politique, économique et géostratégique, a affirmé mercredi Mustapha El Khalfi, ancien ministre de la Communication et président de la Commission du Sahara au sein du Parti de la Justice et du Développement (PJD).