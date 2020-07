Financements extérieurs: Le Maroc dépasserait le plafond fixé par la LF-2020 (HCP)

lundi, 13 juillet, 2020 à 12:14

Face à la nécessité de relever les nombreux défis auxquels est confronté le système de santé dans le pays, l’e-santé, ou bien la santé numérique, devient aujourd’hui comme une solution pertinente et prometteuse permettant d’améliorer les processus de soins et de la prise en charge sanitaire, à la fois localement et à distance.