La Finlande veut doubler son commerce avec le Maroc (ambassadeur)

vendredi, 11 juin, 2021 à 18:37

Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, consacrant une large place à l’activité royale, en l’occurrence la cérémonie de présentation du rapport général sur le Modèle de développement (CSMD), présidée par Sa Majesté le Roi, ainsi que le lancement du projet de généralisation de la protection sociale et l’aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne de Cisjordanie et dans la bande de Gaza.