Le FMI salue les “mesures ciblées” adoptées par le Maroc pour atténuer la flambée des prix

mercredi, 27 avril, 2022 à 17:39

Le Maroc et la Finlande ont procédé, mercredi à Helsinki, au rapprochement de leurs expériences de prévention et de lutte contre l’extrémisme.

Cet exercice a eu lieu dans le cadre d’un panel de discussion organisé sous le thème : « Aborder les expériences du Maroc et de la Finlande en matière de lutte contre le terrorisme : une perspective de coopération ».