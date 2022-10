Focus à Rabat sur l’expérience japonaise en gestion et maintenance des ponts

lundi, 31 octobre, 2022 à 15:36

Rabat – Des journées sur la gestion et la maintenance des ponts ont été lancées, lundi à Rabat, à l’initiative du ministère de l’Équipement et de l’Eau et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).