La Fondation OCP soutient le développement du secteur agricole au Cameroun

vendredi, 14 février, 2020 à 23:37

Yaoundé- Le ministère camerounais de l’Agriculture et du Développement Rural et la Fondation OCP ont procédé, jeudi à Yaoundé, à l’inauguration officielle du projet d’élaboration de la Carte de fertilité des sols au Cameroun et du nouveau laboratoire d’analyse des sols et des engrais à Yaoundé.

Il s’agit de la concrétisation de l’accord de partenariat signé par les deux parties, en novembre 2018, et dont l’objectif est de participer au développement du secteur agricole du pays à travers le renforcement des capacités techniques et scientifiques des cadres du ministère camerounais de l’Agriculture, le soutien à la modernisation des équipements du laboratoire d’analyse des sols de la Direction de la Réglementation et du Contrôle Qualité des Intrants et de Produits Agricoles (DRCQ) du ministère et l’élaboration de la Carte de fertilité des sols au Cameroun.

L’inauguration officielle s’est tenue, a-t-on appris auprès de la Fondation OCP, en présence du ministre de l’Agriculture et du Développement Rural de la République du Cameroun, Gabriel Mbairobe, de l’Ambassadeur du Maroc au Cameroun, Mostafa Bouh, des représentants de la Fondation OCP, de hauts responsables gouvernementaux, de représentants du secteur privé camerounais et des fédérations d’agriculteurs.

Piloté par le ministère camerounais de l’Agriculture avec le soutien de la Fondation OCP, le projet d’élaboration de la carte de fertilité va concerner des zones pilotes d’une superficie totale de 100.000 hectares respectivement dans la région du Nord Cameroun (50 000 ha) et dans la région du Centre Cameroun (50 000 ha).

A cet effet, la Fondation OCP a mis à la disposition du ministère camerounais de l’Agriculture un dispositif itinérant composé d’une unité d’analyse de sols, de pick-ups et de motos afin de couvrir les zones les moins accessibles pour le prélèvement des échantillons des sols et a équipé le Laboratoire d’Analyse des engrais et sols du ministère en équipements et matériels de pointe.

Il est prévu aussi dans le cadre de ce partenariat la formation de plus de 130 cadres du ministère camerounais de l’Agriculture dans différents domaines liés à la fertilité des sols et fertilisation des cultures.

Dans ce sens, une première formation en contrôle qualité des engrais a eu lieu à Jorf Lasfar (Maroc) en faveur de 5 cadres et laborantins de la Direction de la Réglementation et du Contrôle Qualité des Intrants et de Produits Agricoles au Cameroun.

A terme, 9 formations seront dispensées entre le Cameroun et le Maroc dans les domaines tels que : la fertilisation raisonnée, les Systèmes d’informations Géographiques (SIG) appliqués à la cartographie des sols et le contrôle de la qualité des engrais.

A cette occasion, le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural au nom du Gouvernement Camerounais a adressé ses vifs remerciements à la Fondation OCP et au Royaume du Maroc pour cet important don et invité le secteur privé, les organisations des producteurs et les agro-industries à se rapprocher du ministère de l’Agriculture pour bénéficier des services qui y seront offerts.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation OCP participe à la diffusion du savoir en étant un acteur engagé pour la transmission d’un monde meilleur aux générations futures. Ses actions s’articulent autour de plusieurs domaines, tels que l’éducation, la formation et la recherche et développement.