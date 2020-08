Le Fonds d’investissement stratégique veillera au soutien des activités productives (Benchaâboun)

mardi, 11 août, 2020 à 18:36

Rabat – Le Fonds d’investissement stratégique veillera au soutien des activités productives et à l’accompagnement et le financement des grands projets d’investissements, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Ce Fonds a pour mission de financer les grands chantiers d’infrastructures à travers des Partenariats public-privé (PPP), et de renforcer les capitaux des entreprises ayant des besoins en capitaux propres en vue de contribuer à leur développement et à la création d’emplois, a souligné M. Benchaâboun lors d’un exposé devant la commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants, concernant le Fonds d’investissement stratégique.