Fonds spécial: Lydec annonce une contribution de 10 MDH

samedi, 4 avril, 2020 à 12:28

L’examen de la plateforme “www.e-encgt.com” révèle plus de 3.550 visiteurs entre le 16 mars et le 2 avril, avec plus de 25.250 documents consultés, et ce pour un total de 2.315 inscrits durant l’année en cours (diplômes de l’ENCG et Masters), a affirmé à la MAP le directeur par intérim de l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Tanger (ENCGT), Bouchta El Moumni.