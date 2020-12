“Forêts du Maroc 2020-2030”: Programmation de 600.000 ha de plantations forestières à l’horizon 2030 (ministère)

lundi, 21 décembre, 2020 à 14:31

Rabat – Un total de 600.000 hectares (ha) de plantations forestières est programmé à l’horizon 2030 dans le cadre de la nouvelle stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030”, selon le Département des Eaux et forêts du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.