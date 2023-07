Formation des compétences : Le Maroc à l’avant-garde des pays de la région (M. Sekkouri)

jeudi, 13 juillet, 2023 à 10:24

Madrid – Le Maroc est à l’avant-garde des pays de la région méditerranéenne ayant adopté des mesures et des initiatives audacieuses en matière de formation des compétences et de formation professionnelle, a souligné, mercredi à Madrid, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.