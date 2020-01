Formation professionnelle: la chambre de commerce de Rabat-Salé-Kénitra renforce sa coopération avec des centres allemands

lundi, 27 janvier, 2020 à 15:55

Rabat-Une convention de coopération dans le domaine de la formation professionnelle a été signée, lundi à Rabat, entre la Chambre de Commerce, d’industrie et de services de la Région de Rabat-Salé-Kénitra et les Centres de formation professionnelle des associations patronales de la Bavière (BFZ).

Le lancement de ce partenariat s’est déroulé lors d’une cérémonie organisée en marge d’un atelier de planification du programme de partenariat Orientation, Formation et Emploi (OFE), financé par le ministère allemand du Développement et de la coopération économique et initié par le BFZ dans l’objectif de soutenir trois écoles et instituts de formations professionnelles du Royaume.