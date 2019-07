Formation professionnelle: Journée de communication sur l’insertion des lauréats

mercredi, 17 juillet, 2019 à 16:44

Rabat – “Le suivi de l’insertion des lauréats pour une meilleure adéquation formation emploi” est le thème d’une journée de communication organisée, mercredi à Rabat, par le Secrétariat d’État chargé de la Formation professionnelle.

Cette rencontre a pour objectifs de mettre en lumière les efforts déployés par le Secrétariat d’État chargé de la Formation professionnelle en matière de l’adéquation formation-emploi, de souligner l’état d’avancement du programme d’appui de l’Union Européenne à la formation professionnelle pour l’amélioration de l’employabilité des jeunes, ainsi que la nouvelle approche adoptée dans la réalisation des études de suivi de l’insertion professionnelle des lauréats de la formation professionnelle, développée avec l’appui de l’Agence Française de Développement.

S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, le secrétaire général du Secrétariat d’État chargé de la Formation professionnelle, Arafat Atmoun a souligné qu’il s’agit d’une journée qui s’inscrit dans le cadre de nombreuses actions de communication interne et externe, organisées par le département de la formation professionnelle, pour mettre en exergue les réalisations du département et mener des réflexions sur les projets à prévoir dans l’avenir.

Il a indiqué qu’avec l’appui des partenaires nationaux et internationaux, le Secrétariat d’État chargé de la Formation professionnelle a pu élaborer plusieurs outils qui ont permis de contribuer à la promotion du système de la formation professionnelle, ajoutant à cet égard que le lancement en 2016 de la stratégie nationale de la formation professionnelle à l’horizon 2021, a constitué un des exploits, qui avait pour objectifs de renforcer les acquis en matière de formation professionnelle et de mettre en place un système de formation souple, efficace et accessible à tous.

“Cette journée constitue une occasion pour, d’une part, s’enquérir de l’état d’avancement du programme d’appui à la formation professionnelle “FORCAP” relatif à l’appui de l’Union Européenne à la formation professionnelle, à l’amélioration de l’employabilité des jeunes et au renforcement des capacités d’ingénierie de gestion et de coordination des acteurs et pour, d’autre part, la présentation de la nouvelle approche adoptée dans la réalisation des études de suivi de l’insertion professionnelle des lauréats de la formation professionnelle, développée avec l’appui de l’Agence Française de Développement et des enseignements tirés à ce niveau”, a-t-il expliqué.

Pour la directrice de la planification et de l’évaluation, département de la formation professionnelle, Amahroq Faiza, le projet de l’adéquation formation-emploi est l’un des défis majeur à relever au sein du ministère vu qu’il représente un des chantiers les plus importants et structurants à partager avec les divers partenaires nationaux et internationaux, notamment par la mise en place d’un système intégré de planification qui permettra de mieux gérer et d’appréhender la demande économique et sociale des jeunes au niveau du marché d’emploi.

“L’ambition est d’avoir un impact positif sur le contenu et sur l’offre de formation qui doit être la plus adaptée aux besoins du marché du travail pour relever les défis socio-économiques du Maroc et améliorer l’insertion et l’employabilité des jeunes”, a-t-elle poursuivi.

Silvia Favret, chargée de programmes éducation et formation professionnelle, section développement social et rural à la délégation de l’UE au Maroc a fait savoir que le programme FORCAP qui s’intéresse au domaine de la formation professionnelle et dont les travaux ont commencé en 2016 avec l’approbation de la stratégie nationale du secteur à l’horizon 2021 commence à donner des résultats fructueux en mettant en place de différents types d’accompagnement et d’instruments.

Rachid El Faqir, chargé de mission, attaché à la direction de la planification et de l’évaluation au secrétariat d’Etat, a pour sa part, estimé que cette journée a répondu à toutes les attentes en termes de la qualité du contenu, en apportant assez d’explications et de clarifications en matière de l’adéquation formation-emploi et l’insertion des jeunes.

Au menu de cette rencontre, figurent des présentations sur le programme FORCAP, le développement de la nouvelle méthodologie de réalisation des études de suivi de l’insertion des lauréats de la formation professionnelle ainsi que sur les résultats de l’étude d’insertion et emploi (promotion 2016).

Ont pris part à cette rencontre, les représentants de tous les acteurs, les partenaires et les intervenants dans la formation professionnelle, notamment les représentants de l’Instance Nationale de l’Évaluation qui relève du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, les représentants de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), les représentants du Haut-Commissariat au Plan, de l’OFPPT, de l’Observatoire National du Marché de Travail relavant du Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, ainsi que les représentants des départements formateurs et les représentants de l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement.