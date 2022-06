La formation professionnelle, un nouveau pilier de la coopération maroco-brésilienne

mardi, 7 juin, 2022 à 19:49

Brasilia– Le Maroc et le Brésil ont jeté les bases d’une coopération institutionnalisée dans le domaine de la formation professionnelle, à travers une convention-cadre qui vient étoffer un partenariat qui ne cesse de se consolider et de se diversifier.

Une convention-cadre de coopération, qui englobe des secteurs aussi stratégiques que l’automobile, la mécatronique, l’industrie 4.0 et l’innovation technologique, a été signée, lundi à Brasilia, entre l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et le Service national brésilien d’apprentissage industriel (SENAI), considéré comme l’un des établissements de référence mondiale en matière de formation professionnelle.