Formation professionnelle: le renforcement de la coopération au centre d’entretiens entre M. Sekkouri et son homologue mauritanien

mercredi, 9 octobre, 2024 à 17:56

Rabat – Les moyens de promouvoir la coopération entre le Maroc et la Mauritanie dans le domaine de la formation professionnelle ont été au centre d’entretiens, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et le ministre mauritanien de la formation professionnelle, de l’artisanat et des métiers, Mohamed Malainine Ould Eyih.