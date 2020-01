Forum d’investissement Maroc-Jordanie : appel à réaliser l’intégration entre les secteurs privés dans les deux pays

lundi, 13 janvier, 2020 à 17:42

Amman- Des hommes d’affaires et des représentants de banques du Maroc et de la Jordanie ont appelé, lundi à Amman, à renforcer davantage les relations économiques, commerciales et financières bilatérales et à la réalisation de l’intégration entre les secteurs privés dans les deux pays.

Ils ont souligné, lors des travaux du Forum d’investissement Maroc-Jordanie, que les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération et protocoles d’accord dans plusieurs domaines qui offrent de grandes opportunités de coopération entre le secteur privé jordanien et marocain, appelant à relever les défis d’investissement de part et d’autre.