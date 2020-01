Le Forum d’investissement Maroc-Jordanie appelle à renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs économiques prometteurs

lundi, 13 janvier, 2020 à 21:52

Amman – Les travaux du Forum d’investissement Maroc-Jordanie, tenu lundi à Amman, ont été sanctionnés par une série de recommandations visant le renforcement de la coopération entre le Royaume et la Jordanie dans les secteurs économiques prometteurs.

Les participants au forum ont appelé à la mise en place de comités sectoriels au sein du conseil maroco-jordanien conjoint des affaires, composés de membres de l’Association des hommes d’affaires jordaniens et de la Confédération générale des entreprises du Maroc en vue d’évaluer les relations économiques et commerciales et de promouvoir la coopération bilatérale.

Ils ont aussi plaidé pour la formation d’un comité mixte comprenant des acteurs publics et privés pour étudier les opportunités d’investissement qui s’offrent dans les deux Royaumes afin de tirer parti des accords commerciaux liant les deux pays aux blocs économiques mondiaux.

D’autre part, les participants ont recommandé la suppression du visa entre les deux pays pour booster les relations bilatérales et faciliter la circulation des hommes d’affaires marocains et jordaniens tout en accordant une préférence à la main-d’œuvre provenant des deux pays.

Ils ont insisté sur l’importance d’examiner les opportunités de coopération dans le domaine des technologies de l’information et de l’économie numérique, d’augmenter le flux de services d’information entre les deux pays, et d’étudier la possibilité de mettre en place une plateforme entrepreneuriale rassemblant tous les pays du monde arabe, à travers l’Union des hommes d’affaires arabes et l’Union des banques arabes, et reliant les sociétés émergentes les unes avec les autres.

Les participants ont également convenu de former un comité spécial visant à activer la coopération agricole afin d’augmenter le volume des échanges agricoles entre les deux pays, d’encourager les banques marocaines et jordaniennes à accompagner les investissements des hommes d’affaires dans les deux pays, de renforcer l’échange des expériences et expertises dans les secteurs prioritaires ainsi que de promouvoir la transformation numérique et l’économie verte.

Ils ont convenu, en outre, de mettre en place un comité mixte rassemblant le Groupement Professionnel des Banques du Maroc et l’Association des banques de Jordanie chargé de suivre les recommandations du forum.

Les participants ont aussi décidé de tenir la deuxième session du conseil maroco-jordanien conjoint des affaires au cours du troisième trimestre de cette année.

Selon des données présentées lors du forum, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint en 2018 quelque 31 millions de dollars US contre 30 millions de dollars en 2017.

Ce forum, qui vise à consolider les relations économiques et commerciales entre les deux Royaumes et à promouvoir l’intra-commerce, fait suite à la visite de travail et d’amitié effectuée par le Roi Abdallah II de Jordanie au Maroc les 27 et 28 mars 2019.

Organisé par l’Association des hommes d’affaires jordaniens en coopération avec l’Association des banques de Jordanie, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le Groupement professionnel des banques du MAROC (GPBM), ce forum vise à consolider les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Ce forum a été ponctué par des sessions traitant des opportunités d’investissement conjointes, notamment dans les secteurs de transport et la logistique, du tourisme, des industries agricoles et alimentaires et du secteur des services bancaires et financiers.

Les hommes d’affaires des deux pays ont également abordé les opportunités d’investissement dans le domaine de l’économie numérique, de l’entrepreneuriat, des startups, des secteurs de l’énergie et des énergies renouvelables, des soins de santé et des industries pharmaceutiques.