Forum d’investissements maroco-chinois à Laâyoune

vendredi, 27 décembre, 2019 à 9:54

Laâyoune- Un forum d’investissement maroco-chinois s’est tenu jeudi à Laâyoune, avec l’ambition de présenter aux hommes d’affaires chinois les potentialités économiques et d’investissement dans les provinces du Sud du Royaume, en particulier la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Ce forum, organisé par le conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et la wilaya de Laâyoune, a réuni plusieurs hommes d’affaires marocains et leurs homologues chinois qui sont intéressés par les possibilités d’investissement dans cette région, en mettant à profit la forte dynamique économique imprimée aux provinces du Sud par le programme intégré de développement lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.