Forum de Haut niveau: Nécessité d’une réflexion sur un écosystème compétitif de l’IA adapté aux besoins et priorités (M. Methqal)

lundi, 3 juin, 2024 à 15:19

Rabat – Le monde moderne fait face à des exigences imposées par le développement technologique et les pays sont invités à réfléchir au développement d’un écosystème compétitif de l’Intelligence Artificielle qui soit adapté à leurs besoins et à leurs priorités, a affirmé, lundi à Rabat, l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal.

Intervenant à l’ouverture d’un Forum de Haut niveau sur l’Intelligence artificielle, M. Methqal a indiqué que le choix de la thématique “L’Intelligence Artificielle comme un levier de développement en Afrique”, incarne l’engagement du Royaume dans ce domaine pour contribuer à trouver des solutions innovantes pour les communautés africaines qui participent au développement technologique du Continent.

Un tournant majeur, à cet égard, a été la tenue du premier Forum de l’IA en Afrique, organisé par l’UM6P en 2018 à Benguerir, pour lancer les jalons d’une coopération régionale africaine et maximiser le potentiel de cette nouvelle technologie au niveau continental, a rappelé M. Methqal, qui est également président du Réseau francophone des acteurs Sud-Sud et de la Coopération tripartite.

Selon lui, le Maroc est précurseur dans la mise en œuvre de la Recommandation de l’UNESCO sur l’IA, premier instrument normatif pour la régulation de cette nouvelle technologie, dans le système des Nations Unies, adopté en 2021. Un engagement qui confère au Royaume un rang de leader parmi les pays arabes et africains à travers la finalisation de son Rapport sur l’état de préparation à l’IA, lancé officiellement le 17 mai 2024 à Rabat.

Le Maroc a joué un rôle déterminant dans l’adoption par consensus, en mars 2024, de la toute première Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur l’IA, intitulée “Saisir les opportunités de système d’intelligence artificielle sûrs, sécurisés et fiables pour le développement”, a-t-il dit, faisant observer que le leadership ainsi que l’appui constant et constructif du Maroc ayant coparrainé cette Résolution, ont permis d’aboutir à un texte consensuel et équilibré.

L’intégration adéquate et efficace de l’IA fait face à de multiples défis dont la désinformation et la mésinformation, l’accès inégalé aux applications de l’IA, l’exacerbation des inégalités, le manque de développement de compétences locales africaines en IA, la faiblesse de la protection de la vie privée et des données personnelles et la déperdition des valeurs culturelles et éthiques associées à la préservation du patrimoine, a-t-il soutenu.

Pour l’Afrique, les priorités sont multiples, a-t-il poursuivi, citant à cet effet l’éducation et la formation ainsi que le renforcement des capacités africaines dans les domaines des nouvelles technologies, le renforcement des capacités des jeunes en particulier, le développement d’une infrastructure appropriée à la recherche et l’innovation.

Les initiatives, les programmes et les démarches récentes lancées par le Royaume du Maroc, dont ce Forum, s’inscrivent dans le cadre des efforts consentis, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en vue de renforcer la coopération Sud-Sud, dans tous les domaines.

Cette Vision Royale ambitieuse et volontariste a permis au Royaume de s’impliquer dans des grands chantiers de développement notamment dans l’accélération de la transformation numérique tout en l’adaptant aux besoins des populations locales, a-t-il souligné, notant qu’à travers la stratégie “Maroc Digital 2030”, le Royaume aspire à renforcer son investissement dans le potentiel croissant que peut jouer le numérique dans l’accélération du développement humain.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce conclave international de trois jours est initié par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à travers son Centre international d’intelligence artificielle du Maroc “AI Movement”, en partenariat avec l’Unesco, et connaît la participation des représentants de plus de 30 pays, dont une quinzaine de pays africains, dans l’objectif de poser les jalons d’une stratégie africaine dédiée à l’IA.