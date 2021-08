Forum international des énergies de l’Industrie, événement majeur de la décarbonisation de l’industrie marocaine

jeudi, 26 août, 2021 à 18:20

Casablanca – Le rideau est tombé sur la première édition du Forum International des Énergies de l’Industrie (FIEI), événement majeur de la décarbonisation de l’industrie marocaine qui s’est déroulé en juillet dernier à Casablanca.

Organisée en format hybride par Industrie du Maroc Magazine (IDM) en partenariat avec le Cluster solaire (CS), cette première édition a été placée sous le thème “Décarbonation, quelles opportunités pour l’industrie marocaine?”, indique IDM dans un communiqué.

“Le constat est sans appel. Réussite à tous les niveaux, organisationnel, stratégique et humain, car en effet, l’humain a été sublimé par des têtes de proue, les dignes représentants de l’écosystème de la décarbonation au Maroc, qu’ils soient fournisseurs en énergies renouvelables ou industriels”, souligne la même source.

Cette première édition du Forum a vu se croiser les regards de différents professionnels de la décarbonation, des panélistes aux énergies plurielles qui ont participé à ce rendez-vous important, des panélistes qui tendent vers les mêmes objectifs avec de forts potentiels aux synergies pour permettre de faire de cet enjeu de la décarbonation, un atout majeur de productivité, de compétitivité et de croissance, note le communiqué.

Un programme scientifique qui a donné le tempo aux rythmes des quatre panels ayant animé cette journée, avec la participation d’un public averti qui a certainement apprécié le respect du programme et du timing, la plateforme digitale fonctionnelle, l’environnement technique maîtrisé, le strict respect du protocole sanitaire, etc. Autant d’ingrédients qui ont permis de faire de cet événement, un événement singulier et à forte capacité d’engagement et d’attractivité.

Pour ce qui est du fond, plusieurs temps forts ont marqué cet évènement notamment, le mot de bienvenue de Hicham Rahioui, président du FIEI et Fatim Zahra Khalifa, directrice générale du Cluster Solaire, les deux Keynotes de ce Forum, Mehdi Tazi, Vice-Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Said Mouline, directeur Général de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) et enfin, les 4 panels qui se sont succédé.

Le partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), HUAWEI, AFRIQUIA GAZ, SONASID, ENGIE, JOHN COCKERILL ainsi que STRATFIELD, donne à cet événement, une ampleur telle, qu’elle promet des prochaines éditions encore plus fédératrices et plus engagées, selon IDM.

M. Rahioui, qui a planté le décor, a indiqué à cette occasion que le FIEI est avant tout une “plateforme de débat et de networking”, qui s’enquiert des préoccupations des industriels, en termes d’énergie, en favorisant les solutions que proposent les professionnels de l’énergie.

“Nous avons une offre aujourd’hui qui est compétitive, qui répond aux besoins, et qui est innovante”, a confirmé, de son côté, Mme Khalifa.

Pour sa part, M. Mouline a relevé que “la décarbonation se fera au Maroc, pas seulement pour la taxe carbone, mais aussi, pour le bien de l’économie et de l’environnement, ainsi que pour rendre l’Industrie et les entreprises plus compétitives. C’est une révolution dans le domaine de la mobilité durable, parce que nous pouvons gagner à plusieurs niveaux, que ce soit logistique ou industriel”. Un optimisme partagé par M. Tazi qui l’avait précédé au pupitre.

Quant aux 4 panels qui se sont enchaînés au fil de l’eau, il se sont tous achevés sur des notes d’optimisme et d’encouragement à poursuivre l’effort, note le communiqué.

Au terme des différentes entrevues, l’unanimité s’est faite sur l’impératif d’une production industrielle décarbonée. Plusieurs leviers, en ce qui concerne l’offre, le financement et l’innovation, disponibles à ce titre ont été passés en revue.

Cette première édition du Forum International des Énergies de l’Industrie, Industrie du Maroc, qui est à son 11ème événement, et ses partenaires ont su mettre les petits plats dans les grands mettant en lumière une industrie marocaine compétitive et durable. La décarbonation en étant la seule issue possible.

Créé en 2013 par Hicham Rahioui, Industrie du Maroc Magazine est un support de presse marocain spécialisé dans l’industrie, l’investissement et l’innovation, aussi bien au Maroc que dans le reste de l’Afrique. Il remplit cette mission à travers ses supports prints et digitaux diffusés en langue française et arabe, et également par l’organisation d’évènements.