Forum Invest in Senegal, une occasion de renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre le Maroc et le Sénégal (président de la CCISCS)

samedi, 8 juillet, 2023 à 17:53

Dakar – La première édition du forum Invest in Senegal, tenue à Diamniadio, à 30 km de Dakar, du 6 au 8 juillet courant, constitue une occasion de renforcer davantage le partenariat gagnant-gagnant entre le Maroc et le Sénégal, a affirmé le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, et de Services de Casablanca-Settat (CCISCS), Hassane Berkani.