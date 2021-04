Forum des zones industrielles: La 3è édition du 14 au 16 décembre à Tanger (OADIM)

lundi, 19 avril, 2021 à 0:37

Rabat – La 3ème édition du Forum des zones industrielles et leur rôle dans l’attractivité des investissements et le développement des exportations se tiendra à Tanger, du 14 au 16 décembre prochain, sous le signe “l’importance des zones industrielles dans le développement national à la lumière des changements économiques mondiaux”.

L’Organisation arabe du développement industriel, de normalisation et des mines (OADIM), relevant de la Ligue des États arabes et siégeant à Rabat a indiqué, dimanche dans un communiqué, que cet évènement sera organisé en coopération avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), les zones industrielles de Tanger et le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC).