Franc succès de la 7ème édition du Casablanca Smart City avec plus de 600 participants

lundi, 12 juin, 2023 à 18:47

Casablanca – La 7ème édition du Casablanca Smart City, organisée les 7 et 8 juin 2023 sous le thème “Ville Smart, vers les Transitions Métropolitaines Durables”, a connu un franc succès avec plus de 600 participants, 66 intervenants et 50 médias et supports de presse ayant assuré la couverture de cette rencontre majeure.

La 7ème édition du prestigieux congrès international Casablanca Smart City, s’est distinguée par deux journées intenses ponctuées d’échanges enrichissants et de rencontres fructueuses de haut niveau, indique un communiqué des organisateurs, notant que “cet événement initié par Casablanca Events et Animation au Hyatt Regency a été organisé en cercles sous forme d’Agora de showcases représentant plus de 15 modèles internationaux de référence”.

Cité dans le communiqué, Mohamed Jouahri, Directeur Général de Casablanca Events & Animation a souligné que “ce congrès nous donne une occasion unique de partager notre expérience ainsi que les pratiques optimales en matière de Smart City à Casablanca”, notant qu’en effet, cet événement est un modèle inédit de gestion urbaine frugale, sociale et durable.

Ce rendez-vous “ambitionne de répondre à tout un ensemble de besoins des citoyens, à savoir la mobilité, l’aménagement urbain, la bonne gouvernance, l’économie verte, les énergies renouvelables, l’environnement de résilience, la sécurité, l’éducation et la santé… Et ce, selon un concept fondamental, qui consiste à placer le citoyen au cœur de la réflexion”, a-t-il dit.

Et M. Jouahri de relever qu’il s’agit d’un concept porté par l’innovation et la technologie, une société collaborative et une démarche d’attractivité, afin de relever les défis de la mobilité, du développement durable et de l’engagement citoyen.

“Nous tenons dans ce sens, à rappeler que Casablanca Smart city fait partie de la stratégie de développement de la marque WeCasablanca lancée en 2016”, a-t-il fait savoir.

Cette nouvelle édition de Casablanca Smart City était riche en échanges et réflexions traduites sous forme de projets, systèmes, stratégies, politiques et programmes concrets partagés sur les avancées en matière de la Smart City, notamment les innovations dans les systèmes de gouvernance smart, systèmes sociaux et communautaires, systèmes d’infrastructure, systèmes de services smart, intelligence artificielle ainsi que l’écologie, l’environnement et le développement durable.

En marge de cette édition, Casablanca Smart City a permis de réunir les acteurs locaux du territoire. Le village startup, l’open innovation Lab et l’espace scientifique universitaire ont représenté une vraie pépinière d’idées innovantes.

Par ailleurs, 24 jeunes startupers et entrepreneurs porteurs de projets opérant dans les axes découlant de la thématique de cette édition qui traite des systèmes smart à savoir (Systèmes de gouvernance smart, Systèmes sociaux et communautaires, Systèmes d’infrastructure, Systèmes de services smart, Ecologie/environnement et développement durable), ont exposé leurs idées.

Une compétition de pitch a eu lieu, 12 startups ont été sélectionnées pour présenter leurs solutions innovantes devant un jury de professionnels, 3 startups ont gagné le prix du “Smart City Casablanca AWARDS 2023”.