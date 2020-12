Le Français Utac Ceram et l’Allemand FEV Group lancent un centre d’essais automobiles au Maroc, le premier en Afrique

jeudi, 3 décembre, 2020 à 13:56

Paris – Le groupe français Utac Ceram, qui propose des services dans tous les domaines de la mobilité terrestre (réglementation et homologation, essais et expertise technique, certification…), et le groupe allemand FEV Group, l’un des principaux prestataires mondiaux du développement de véhicules et de la chaine de traction, ont annoncé, jeudi, la création d’une société en joint-venture, afin d’ouvrir le premier centre d’essais en Afrique, au Maroc