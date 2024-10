La France et le Maroc oeuvrent pour un nouveau partenariat économique, tout en luttant contre le changement climatique (ministre française)

mardi, 29 octobre, 2024 à 23:38

Rabat – La France et le Maroc ont pour objectifs majeurs de poser les bases d’un nouveau partenariat économique et poursuivre de façon déterminée la lutte contre le changement climatique, en mettant en œuvre les Accords de Paris, a affirmé, mardi à Rabat, la ministre française déléguée en charge de l’énergie, Olga Givernet.

«Le partenariat économique entre la France et le Maroc tiendra compte des transformations des deux pays et des défis que nous avons en commun, notamment la souveraineté industrielle, la transition énergétique de la décarbonation, le développement du capital humain et la projection vers l’Afrique», a indiqué Mme Givernet à l’issue de son entretien avec la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali et le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane.

Elle a souligné, à cet égard, que l’accord de partenariat stratégique sur la coopération énergétique, la connectivité et la transition énergétique signé lundi entre les deux pays vise à positionner la France comme partenaire privilégié du Maroc pour la réalisation de ses ambitions énergétiques, dans l’intérêt mutuel des deux économies et des entreprises des deux pays.

Cet accord, qui «matérialise cette ambition», encadre les études à mener en matière d’interconnexion électriques et de transport de molécules décarbonées, prévoit un soutien de la France aux travaux de planification des infrastructures électriques marocaines, comme il rappelle l’importance et renouvelle le soutien bilatéral aux coopérations existantes entre les entreprises des deux pays en matière d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de réseaux intelligents en vue qu’elles se poursuivent et s’étendent, a relevé la ministre.

À travers cet accord, la France appuie également l’intérêt manifesté par les entreprises pour «l’offre Maroc» s’agissant de l’hydrogène décarboné, notamment en prévoyant des travaux conjoints d’élaboration de cadres réglementaires et normatifs au Maroc, a fait savoir Mme Givernet, ajoutant que son pays souhaite, par ailleurs, renforcer la coopération institutionnelle sur la valorisation des ressources du sous-sol, développer des projets communs sur l’ensemble de la chaine de valeur des métaux critiques et promouvoir des activités minières durables.

Elle a, de même, noté que cet accord, qui prévoit un suivi annuel à haut niveau, vise un partage de connaissances et de bonnes pratiques en matière de décarbonation et d’efficacité énergétique dans les secteurs industriels du transport et du bâtiment.

«Afin de nous donner les clés pour réaliser ces ambitions, l’approfondissement de la coopération académique entre nos deux pays sera essentiel, ainsi que la création de nouveaux centres d’excellence dans des domaines d’intérêt partagés», a conclu la ministre.