La « G suite » de Google affiche un nouveau look, mais pas que !

vendredi, 9 octobre, 2020 à 14:21

-Par : Imane Boussaid-

Rabat – Google, le géant américain de l’Internet, annonce un « rebranding » de sa plateforme d’applications de bureautique, et La « G Suite » devient, désormais, « Google Workspace » ! Il s’agit d’une nouvelle refonte visuelle de la plateforme qui englobe Gmail, Docs, Meet, Sheets, Slides ou encore Agenda et de nouveaux services conçus pour une intégration et une complémentarité plus efficiente entre ces outils.

Bien que la firme de Montain View ait déclaré son intention d’introduire Google Workspace avant la Covid-19, cette crise a rendu la nécessité et l’urgence de créer des solutions intégrées plus pressante.

« Le travail ne se fait plus dans un espace physique appelé bureau » fait ainsi savoir Javier Soltero, Vice-Président et responsable de Google.

« L’idée que nous sommes capables de créer et de gérer des organisations, des gouvernements, des institutions financières, des entreprises de toute taille, et de le faire d’une manière qui ne nécessite pas de présence physique … restera avec nous», a-t-il tenu à préciser.

Grâce à cette nouveauté, Google promet une expérience utilisateur (UX), profondément intégrée, permettant aux équipes de mieux collaborer et aux entreprises d’offrir une nouvelle expérience client purement digitale, une nouvelle identité de marque reflétant la vision du produit Google ainsi que des solutions adaptées aux besoins de chaque utilisateur.

Il est maintenant possible, à titre d’exemple de ces nouvelles fonctionnalités, de créer des documents directement sur la fenêtre active de Google Chat sans avoir besoin d’ouvrir un nouvel onglet, de même qu’il est désormais à la disposition des utilisateurs de prévisualiser un lien avant de cliquer dessus sur Docs, Sheets et Slides et d’avoir accès aux coordonnées des personnes que vous mentionnez (@) sur un document à l’aide d’un nouveau pop-up (smart chips).

Le mode « Picture-in-Picture » de Google Meet auparavant intégré dans Gmail et Google Chat sera, quant à lui, disponible sur d’autres outils comme Docs, Sheets et Slides afin de pouvoir lancer des visioconférences Meet directement sur le document consulté.

Et comme susmentionné et expliqué explicitement par son Blog officiel, Google revoit aussi l’identité visuelle de sa suite de productivité. Tous les logos adoptent les quatre couleurs de la firme (bleu, rouge, jaune, vert) de manière à refléter « cette nouvelle expérience plus connectée, flexible et utile de Google Workspace ».

Au sujet du pricing, Google Workspace propose plusieurs forfaits, en l’occurrence Business Starter (5€/mois), Business Standard (10€/mois) et la nouvelle formule Business Plus (15€/mois) qui offre plus de stockage et des options de sécurité plus avancées.

Réservé aux utilisateurs payants, ce relooking est désormais disponible mais certaines fonctionnalités seront étendues au cours des prochaines semaines, fait savoir le blog, ajoutant que les comptes gratuits, les associations à but non lucratif et les établissements d’enseignement bénéficieront de Google Workspace dans les mois à venir.

L’idée d’incorporer les fonctionnalités de différentes applications dans un même espace n’est pas entièrement inédite. Microsoft Office propose aussi la même chose grâce à son outil collaboratif « Fluid Framework ».

Google à l’aide de Workspace semble vouloir challenger et se positionner face à son grand concurrent Microsoft.