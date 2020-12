“G2T Global Awards/Arab Best Awards”: M. Ahizoune et Maroc Telecom primés pour la 3e fois

lundi, 14 décembre, 2020 à 9:49

Rabat – Le groupe Maroc Telecom (IAM) et son président du directoire, Abdeslam Ahizoune, ont été primés, récemment à Marrakech, lors de la cinquième édition des “G2T Global Awards / Arab Best Awards” et ce, pour la troisième fois.