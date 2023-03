GAFI: La sortie du Maroc de la liste grise renforce sa position en tant que destination d’investissement clé dans la région (économiste)

vendredi, 10 mars, 2023 à 14:02

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), à l’occasion des vacances scolaires qui coïncident avec le week-end, informe les usagers de l’autoroute que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important le vendredi 10 mars 2023 entre 15h et 22h, le samedi 11 mars 2023 entre 9h et 13h et le dimanche 19 mars 2023, qui coïncidera avec les retours des vacances scolaires, entre 16h et 22h.