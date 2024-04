Gasoil et Essence : Une capacité de stockage totale disponible de 1,47 MT à fin 2023 (Conseil de la Concurrence)

vendredi, 5 avril, 2024 à 23:02

Rabat – La capacité de stockage totale disponible au Maroc en Gasoil et Essence a atteint à fin 2023 près de 1,47 million de tonnes, dont 86% concerne le gasoil, en accroissement de près de 12% en glissement annuel, et de plus de 33% par rapport à 2020, indique le Conseil de la Concurrence.