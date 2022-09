Gasoil/Essence: le Conseil de la concurrence recommande de revoir d’urgence le cadre et le mode de régulation de ces marchés

Rabat – Le Conseil de la concurrence a recommandé dans un avis, publié lundi, de revoir d’urgence, en priorité et en profondeur, le cadre et le mode de régulation des marchés de gasoil et de l’essence.