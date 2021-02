Le gazoduc Nigeria-Maroc, un projet “visionnaire”, “symbole de la coopération Sud-Sud” (Média français)

mardi, 2 février, 2021 à 12:28

Paris – Le “gigantesque” et “visionnaire” projet de gazoduc reliant le Maroc et le Nigeria s’érige en “symbole” de la coopération Sud-Sud, affirme, mardi, le magazine français “Le Courrier de l’Atlas”.

L’Afrique dispose de deux gazoducs importants transnationaux à savoir le West African Gas Pipeline et le gazoduc Nigeria-Maroc, d’une “dimension plus importante”, d’autant plus qu’il s’agit d’une infrastructure d’une longueur de 5.660 kilomètres, mobilisant un budget de 25 milliards de dollars, relève le magazine dans un article où il revient sur l’entretien téléphonique, récemment, entre SM le Roi Mohammed VI et le président du Nigeria Muhammadu Buhari.