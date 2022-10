Le Gazoduc Nigeria-Maroc renforcerait l’indépendance énergétique européenne (PCNS)

samedi, 8 octobre, 2022 à 14:10

Casablanca – L’apport gazier africain, à travers le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, renforcerait l’indépendance énergétique européenne, préalable nécessaire à son autonomie stratégique, affirme le Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS), Jamal Machrouh.