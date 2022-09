Gazoduc Nigeria-Maroc: Signature à Rabat d’un MoU entre la CEDEAO, le Nigeria et le Maroc

jeudi, 15 septembre, 2022 à 14:50

Rabat – Un mémorandum d’entente (MoU) relatif au Gazoduc Nigeria-Maroc a été signé, jeudi à Rabat, entre la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la République Fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc.

Cet accord a été paraphé par Sediko Douka, Commissaire Infrastructure, Energie et digitalisation de la CEDEAO, Mallam Mele Kolo Kyari, Président Directeur Général de la National Nigerian Petroleum Company Limited “NNPC” et Amina Benkhadra, Directrice Générale de l’Office national des Hydrocarbures et des Mines “ONHYM”.

Cet accord vient confirmer l’engagement de la CEDEAO et l’ensemble des pays traversés à contribuer à la faisabilité de cet important projet qui, une fois achevé, fournira du gaz à l’ensemble des Pays de l’Afrique de l’Ouest et permettra également une nouvelle voie d’exportation vers l’Europe.